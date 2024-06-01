Хомуха оценил шансы «Боруссии» победить «Реал» в финале Лиги чемпионов

«Шансы на успех - 60 на 40 в пользу «Реала». Финал ЛЧ - это очень значимое событие для каждого футболиста, «шмели» будут выкладываться на максимум. «Реалу» придётся очень сложно», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.