Хомуха оценил шансы «Боруссии» победить «Реал» в финале Лиги чемпионов

Экс-наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».
«Шансы на успех - 60 на 40 в пользу «Реала». Финал ЛЧ - это очень значимое событие для каждого футболиста, «шмели» будут выкладываться на максимум. «Реалу» придётся очень сложно», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.
Матч «Реала» и «Боруссии» состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Славко Винчич.
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