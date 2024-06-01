Стало известно, сколько заплатят победителю финала Лиги чемпионов

Стал известен размер призовых за победу в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.

По информации журналистов таблоида The Sun, команда-победитель пополнит свой счет на 19,9 миллиона евро. В эту сумму не включен доход от телевизионных прав. Проигравший клуб получит на свой счет около 15 миллионов евро.

В решающем поединке Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Матч состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» сегодня, 1 июня. Начало финального противостояния запланировано в 22:00 по московскому времени.

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