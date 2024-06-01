Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на финал Лиги чемпионов.

- За кого будете болеть в финале Лиги чемпионов?

- За красивый футбол с голами. Забитые мячи для меня самое главное. Хотя бывают такие встречи, что счет 0:0, а игра смотрится так, как будто команды много забивают. А так мне очень нравятся обе команды.

- А какой зарубежный чемпионат больше импонирует: испанский или немецкий?

- Я не фанат зарубежных чемпионатов, чтобы за кого-то болеть, но я очень люблю немецкий футбол, где много забивается и ставка делается на зрелищность. Ну и «Реал» с Анчелотти тоже импонирует. Тренер много чего навыигрывал, и в случае победы он вообще будет недосягаем для многих.

- Понятно, что «Реал» считается фаворитом, но в чем шансы на победу «Боруссии»? Как ей надо играть против мадридцев?

- Я бы не отдавал такое предпочтение «Реалу». Все-таки немцы – это машина. В плане функциональной готовности они получше испанцев. Думаю, «Боруссия» сможет обыграть «Реал». А так поле ровное, мяч круглый.

- Многие эксперты уверены, что обязательно забьет Винисиус. Тоже так считаете?

- Не думаю, что он обязательно забьет. Немцы в обороне играют жестко. Уверен, они найдут против него методы. Людой техничный футболист не любит жесткой игры против себя. Понятно, что он один не будет. Защитника, который выйдет против него играть, всегда будут страховать. «Боруссия» будет учитывать, что Винисиус сейчас – один из лучших форвардов в Европе, и будет думать, как его нейтрализовать. Немцы будут играть достаточно жестко. Не всем это нравится, а техничным игрокам тем более.

- «Боруссия» в этом турнире лидирует по количеству сухих матчей. Не думаете, что встреча будет без забитых мячей и дело дойдет до серии пенальти?

- Вполне это допускаю. Финал есть финал, и здесь все может быть. Не обязательно счет будет 0:0. Он может быть 1:1, например. И все будет решаться в серии пенальти.

Елена Григорьевская