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Лига чемпионов

Бывший футболист сборной России назвал фаворита финала Лиги чемпионов

01 Июня 2024 • 12:04 Комментировать

Бывший игрок петербургского «Зенита» и национальной сборной России Максим Деменко высказался о предстоящем финальном матче между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов УЕФА.

«Сам болею за «Реал» и думаю, что матч в любом случае не будет легким. Если брать по статистическим выкладкам, то фаворит - «Реал», а как матч сложится - увидим, все-таки это финал», - передает слова эксперта «Газета.Ru».

Решающий поединок Лиги чемпионов сезона-2023/2024 состоится на стадионе «Уэмбли» сегодня, 1 июня. Начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени.

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