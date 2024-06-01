Что ожидать от финала Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия» Дортмунд

Отгремели долгожданные полуфиналы еврокубков, и теперь мы знаем, кто и когда сразится в главных европейских матчах этого сезона. 3 июня в Лондоне в финале Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает посмотреть на расклады сил в главном матче сезона.

Состав

Здесь для многих очевидно, что на данный момент состав мадридского «Реала» очень силён. «Боруссия» – отличная команда, но если взять индивидуальное мастерство отдельно взятых игроков, то складывается ощущение, что «Реал» находится на другом уровне. Вряд ли команда Эдина Терзича может похвастаться обилием звёзд мирового масштаба, чего не скажешь о коллективе Карло Анчелотти. Тут вам и Винисиус, и Кроос, и Модрич, и Беллингем, который ранее выступал как раз за «Боруссию». Если открыть расклады букмекеров, то сейчас среди пяти фаворитов на получение «Золотого мяча» есть три игрока «Реала». Причём двое из них занимают первое и второе место – это Винисиус и Беллингем, Тони Кроос расположился на пятой строчке. Это ли не говорит о том, насколько сильный состав у «сливочных»?

Однако, как я и упомянул ранее, у «Боруссии» тоже сильная команда. Да, нет слишком ярких звёзд, но каждый игрок знает свою роль и своё предназначение в команде. Коллектив Терзича действует как механизм, где каждый становится малой частью чего-то большого. В нападении раскрылся Фуллкруг, на контратаках взрывается неудержимый Адейеми, в защите всё надёжно – там есть Шлоттербек, Зюле и опытнейший Хуммельс. В центре поля хорошо себя проявляют Юлиан Брандт, Эмре Джан и Марцель Забитцер. На воротах отлично выполняющий свои обязанности Грегор Кобель. Плюс в команде есть лидер раздевалки – Марко Ройс. Может быть, на поле он уже и не приносит столько пользы, как раньше, но переоценить его вклад в ментальную составляющую команды невозможно.

В общем, по составу отдаём небольшое предпочтение «Реалу», но не списываем крепкую «Боруссию» со счетов. Да, личности – это важно, но на поле выходит команда, а она у «Боруссии» есть.

Игра

Сразу стоит сказать о том, что игра есть и у одной, и у другой команды. Логично, иначе в финал Лиги чемпионов не попадают. «Боруссия» и «Реал» показывают феноменальный футбол, который разнообразен, интересен и результативен. И самое главное – обе команды тренерские. В каждом матче мы отчётливо можем наблюдать, что Анчелотти и Терзич явно прикладывают руку к тому, что происходит на поле. Видно, что у команды и тренерского штаба полное взаимопонимание, что у одного, что у другого коллектива.

Также есть ещё одно сходство в игре «Реала» и «Боруссии». По этой Лиге чемпионов можно сделать вывод, что обе команды очень гибкие. И это прослеживается практически во всех матчах. Например, в матче против «Сити» «Реал» сначала играл в атаку, затем отдавал инициативу. Во втором тайме второго матча «сливочные» вообще выбрали тактику глухой защиты. Но самое интересное заключается в том, что в любом формате «Реалу» комфортно. Команда умеет играть так, как этого требует ситуация. Анчелотти – специалист, который очень чётко изучает оппонентов и способен построить игру от соперника. В ответном матче с «Баварией» многие болельщики ждали, что «Реал» будет играть от защиты, а «Бавария» заберёт себе владение мячом. И тут «королевский клуб» всех удивил. Да, они спаслись в конце игры, но объективно «Реал» играл в атаку и был опаснее на протяжении всего матча.

К «Боруссии» можно отнести то же самое. Вспомните, команда Терзича без проблем перестраивается даже по ходу матча. В первой встрече с «ПСЖ» Дортмунд начал активно бежать вперёд и атаковать. Во втором матче первый тайм прошёл на встречных курсах, а в концовке немцы сели в оборону. И самое главное – «ПСЖ» не смог забить ни одного мяча за два матча. То есть у «Боруссии» получалась игра, как бы они ни вели себя на поле. Поэтому в аспекте игры и понимания того, что должно происходить на поле, хочется поставить жирный знак равно между командами.

Опыт

Что касается фактора опыта, то здесь, конечно, явный перевес в пользу «Реала». Команда из Мадрида уже завсегдатай финалов ЛЧ. В то время как «Боруссия» вышла в финал спустя 11 лет. Да и игроки у «Реала» гораздо опытнее. Кроос, Модрич, Винисиус, Родриго, Менди, Карвахаль, Вальверде, Рюдигер – все они уже играли в финалах. Более того, список из подобных игроков в составе Мадрида можно и продолжать. Тренер у «Реала» тоже гораздо опытнее. Карло Анчелотти вышел уже в свой шестой финал Лиги чемпионов. И итальянский специалист практически ни разу не уступал в самом важном матче сезона – у него 5 побед в 6 финалах. Эдин Терзич же таким опытом похвастаться не может. Интернет облетели фотографии, на которых каких-то десять лет назад Терзич был болельщиком «Боруссии» и в фан-зоне болел за любимую команду. Эти же десять лет назад Анчелотти брал «ушастого» с «Реалом». Так что этот аспект полностью остаётся за мадридским клубом.

Запал

Безусловно, обе команды заряжены на победу в главном матче главного клубного турнира. Однако сейчас возникает ощущение, что «Боруссия» может быть больше нацелена на данный трофей. Если говорить про ранее упомянутый опыт, то это своего рода палка о двух концах. Игроки «Реала» по большей части уже становились чемпионами в главном европейском турнире. К тому же многие поднимали кубок уже не один раз. Как бы то ни было, это может влиять на запал перед финальным матчем. «Боруссия» может хотеть и жаждать этого кубка чуточку больше. Молодые и голодные львы в образе шмелей могут удивить в финальном матче. Интересно, выпустит ли Терзич Марко Ройса в этом матче с первых минут? Кто-кто, а он уж точно больше всех на свете хочет получить заветный трофей.

Итог

Если сделать какое-то краткое резюме вышеизложенного, то напрашивается вывод, что «Реал» выглядит фаворитом. Так и есть. Да, у «сливочных» может быть больше козырей в рукаве. Но это финал, и тут может быть всякое. У «Боруссии» отличная команда, которая тоже заслуживает трофей. К тому же, давайте признаем, практически весь мир.

Николай Алексеев