Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Реала» и «Боруссии» на победу в финале Лиги чемпионов.

«Фаворит для меня «Реал» Мадрид, даю шансы где-то 60 на 40. С исходом того, что финал для этого и делается. Полторы недели назад мы увидели, когда «Байер» Леверкузен устанавливал рекорд за рекордом, а «Аталанта», которая ничего не выигрывала, и 3:0 победила! Леверкузен за один круг меньше в Бундеслиги пропустил, чем за одну игру. Тем финал и прекрасен, ясно, что «Реал» фаворит, а попадание «Боруссии» в финал Лиги чемпионов остаётся загадкой. После выхода всех команд из групп у Дортмунда был самый большой коэффициент на то, что он выйдет в финал», — сказал Мостовой.