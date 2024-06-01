Модрич: «Шестая победа в Лиге чемпионов станет потрясающим достижением»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич дал комментарий перед финальным матчем с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов УЕФА.
«Важно сделать последний шаг. Шестая победа в Лиге чемпионов станет потрясающим достижением. Наш соперник провел отличный сезон, поэтому мы их сильно уважаем. «Реалу» нужно сохранять спокойствие, выйти на поле и показать, что мы больше достойны победы», - передает слова 38-летнего футболиста пресс-служба УЕФА.
Финал «Реала» против «Боруссии» состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» сегодня, 1 июня. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.
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