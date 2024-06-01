Анчелотти высказался перед финалом «Реал» - «Боруссия» в Лиге чемпионов

«У команды максимальная концентрация на финале. Я уверен в своих игроках, знаю, что они отдадут все силы на поле. У нас правильный настрой. Класс футболистов очень важен в таких матчах, я имею в команде потрясающих исполнителей. Но еще важна командная игра, нужно биться друг за друга. Класс и способность жертвовать собой – главные составляющие», - передает слова итальянца пресс-служба УЕФА.