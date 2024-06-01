Начо: «Впереди у «Реала» самый волнительный матч сезона»

«Впереди у нас финал – самый волнительный матч сезона. Мы полностью уверены в своих силах, но все равно волнуемся. Выходить в старте на эту игру – очень эмоциональный момент. В субботу, слушая гимн Лиги чемпионов, мы будем ощущать большую ответственность», - передает слова испанского футболиста пресс-служба УЕФА.