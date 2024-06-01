Начо: «Впереди у «Реала» самый волнительный матч сезона»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался перед финальным матчем с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов УЕФА.
«Впереди у нас финал – самый волнительный матч сезона. Мы полностью уверены в своих силах, но все равно волнуемся. Выходить в старте на эту игру – очень эмоциональный момент. В субботу, слушая гимн Лиги чемпионов, мы будем ощущать большую ответственность», - передает слова испанского футболиста пресс-служба УЕФА.
Финал между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли». Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.
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