Оби Микель назвал двух футболистов, которые могут забить в финале Лиги чемпионов

Экс-футболист лондонского «Челси» Джон Оби Микель высказался о предстоящей встрече мадридского «Реала» и дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Не могу предсказать победителя матча или автора решающего года. Но, как мне кажется, счет в матче откроет Винисиус или Санчо. Я нейтрален в этом противостоянии. Жду от команд хорошего поединка, в котором пусть победит сильнейший», - передает слова Микеля пресс-служба УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня, 1 июня, на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.