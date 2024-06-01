​Четверо поклонников «Боруссии» отправились в Лондон на лодке

Четверо в лодке, не считая собаки - группа поклонников дортмундской «Боруссии» решила отправиться в Лондон для просмотра финала Лиги чемпионов... на лодке. Не вёсельной, конечно, но, тем не менее.

Как уточняет Ruhr Nachrichten, четвёрка друзей планировала такое путешествие ещё в 2013 году, когда «Боруссия» в предыдущий раз сыграла в финале самого престижного турнира в европейском клубном футболе. Но тогда в последний момент у одного из четвёрки случился форс-мажор и от плана пришлось отказаться. Но сейчас он, судя по всему, реализован.

Финал, напомним, пройдёт в субботу вечером.