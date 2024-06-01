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​Четверо поклонников «Боруссии» отправились в Лондон на лодке

01 Июня 2024 • 04:10 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
1 5.40 X 4.30 2 1.65
Через 17 ч. 22 мин.

Четверо в лодке, не считая собаки - группа поклонников дортмундской «Боруссии» решила отправиться в Лондон для просмотра финала Лиги чемпионов... на лодке. Не вёсельной, конечно, но, тем не менее.

Как уточняет Ruhr Nachrichten, четвёрка друзей планировала такое путешествие ещё в 2013 году, когда «Боруссия» в предыдущий раз сыграла в финале самого престижного турнира в европейском клубном футболе. Но тогда в последний момент у одного из четвёрки случился форс-мажор и от плана пришлось отказаться. Но сейчас он, судя по всему, реализован.

Финал, напомним, пройдёт в субботу вечером.


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Евро-Футбол.Ру,
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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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Сегодня, 01 Июня
04:10 · Лига чемпионов
​Четверо поклонников «Боруссии» отправились в Лондон на лодке
03:36 · Испания. Ла Лига
Беллингем допустил, что может быть виноват в уходе Крооса
02:52 · Испания. Ла Лига
Кака оценил игру Винисиуса и Беллингема
02:16 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд – о Санчо: «У этого парня есть характер»
01:44 · Лига чемпионов
Кака: «Думаю, «Реал» снова выиграет Лигу чемпионов»
31 Мая
23:56 · Лига чемпионов
Фюллькруг: «Надеюсь, карма поможет Ройсу выиграть Лигу чемпионов»
23:19 · Лига чемпионов
Гуллит считает, что «Боруссия» выиграет Лигу чемпионов
22:59 · Лига чемпионов
Терзич ответил на вопрос о слабостях «Реала»
22:45 · Германия. Бундеслига
Хуммельс покинет «Боруссию» – назван главный претендент на игрока
22:40 · Лига чемпионов
Терзич: «Если не станем просто наблюдать, как «Реал» выигрывает очередной трофей, то у нас будут шансы победить»
22:30 · Лига чемпионов
Наставник «Боруссии»: «Анчелотти – настоящий пример для меня»
22:27 · Лига чемпионов
Терзич: «Боруссия» хочет выиграть Лигу чемпионов»
22:22 · Лига чемпионов
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22:17 · Лига чемпионов
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