Кака: «Думаю, «Реал» снова выиграет Лигу чемпионов»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кака поделился мыслями перед финалом Лиги чемпионов.

В субботу трофей разыграют между собой «Реал» и дортмундская «Боруссия». Матч стартует в 22:00 по московскому времени.

«Как болельщик «Реала», я надеюсь, что команда вновь выиграет Лигу чемпионов. Думаю, так и случится», – приводит Madrid Xtra слова знаменитого бразильского экс-футболиста.

Кака выступал за «королевский клуб» с 2009 по 2013 год, после чего вернулся в «Милан», в котором ранее провёл лучшие годы карьеры.

«Реал» может стать победителем Лиги чемпионов уже в 15-й раз в истории и во второй раз за последние три сезона. Единственная победа «Боруссии» в турнире датирована 1997 годом.