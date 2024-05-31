Фюллькруг: «Надеюсь, карма поможет Ройсу выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг поделился мыслями перед предстоящим финалом Лиги чемпионов.

«Шмелям» предстоит поспорить за трофей с мадридским «Реалом». Встреча состоится 1 июня на «Уэмбли».

«Нам не терпится выйти на поле и сыграть, на этом стадионе царит особая атмосфера. Сейчас мы расслаблены, но мы понимаем, что завтрашний матч будет особенным.

«Реал» – фаворит? Мы уверены в себе. Наша команда было очень хорошо, особенно в домашних матчах. Мы заслужили быть здесь.

Надеюсь, карма поможет Марко Ройсу выиграть последний матч в «Боруссии», а вместе с ним и самый главный трофей», – сказал в интервью Sky Sports Фюллькруг.