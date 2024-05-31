Гуллит считает, что «Боруссия» выиграет Лигу чемпионов

​Рууд Гуллит, ранее выступавший за «Милан», высказался о предстоящем матче финала Лиги чемпионов.

Напомним, мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» поспорят за трофей главного клубного турнира в субботу, встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

- «Боруссия» преподнесёт сюрприз и станет победителем Лиги чемпионов. Основное время матча завершится вничью со счётом 1:1, счёт в матче откроет Винисиус Жуниор, но потом Мален выйдет на замену и сравняет, а победный забьёт Марко Ройс, - передаёт слова обладателя двух Кубков европейских чемпионов пресс-служба УЕФА.