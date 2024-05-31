Терзич ответил на вопрос о слабостях «Реала»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался на тему слабых мест мадридского «Реала» в преддверии финала Лиги чемпионов.

Финальный поединок пройдёт в субботу, его начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Есть ли у «Реала» слабые места? Да, мы обсуждали их с командой, но не будет делать этого публично. Есть вещи, которые «Реал» очень любит, но есть и то, что им не нравится, и это касается как атаки, так и обороны. Наша подготовка учитывает это и даёт нам представление о том, как успешно провести игру», – передаёт Madrid Xtra комментарии рулевого «шмелей» Терзича.