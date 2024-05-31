Терзич: «Если не станем просто наблюдать, как «Реал» выигрывает очередной трофей, то у нас будут шансы победить»

Эдин Терзич, рулевой «Боруссии», перед матчем финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» высказался о сопернике своей команды.

Напомним, матч пройдет завтра в Лондоне на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

По словам Терзича, у его команды будут шансы на победу, если коллектив приложит для этого все усилия.

- Знаем, что они - самый титулованный клуб в этом турнире. Но мы «Боруссия» готова выступать на высоком уровне. Если «Боруссия» проявит характер и храбрость, а не станем просто наблюдать, как «Реал» выигрывает очередной трофей, то тогда у нас будут шансы выиграть Лигу чемпионов, - сказал тренер дортмундской команды на пресс-конференции.