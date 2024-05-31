Наставник «Боруссии»: «Анчелотти – настоящий пример для меня»

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич перед матчем финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» высказался о главном тренере «сливочных» Карло Анчелотти.

Напомним, встреча пройдёт в субботу на стадионе «Уэмбли», начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

- Я очень уважаю Карло Анчелотти. Он добился успеха с разными командами, в разных странах и культурах. Он побеждал на протяжении двух десятилетий. Меня восхищает, как он руководит командой. Анчелотти - настоящий пример для меня в нашей работе, - сказал главный тренер дортмундского клуба на пресс-конференции.