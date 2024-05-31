Терзич: «Боруссия» хочет выиграть Лигу чемпионов»

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался перед финальным матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Напомним, встреча пройдёт в субботу на стадионе «Уэмбли», начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

- Никто не хочет просто участвовать в финалах. Все хотят выигрывать финалы. Такова наша цель. Мы рады быть здесь, но хотим выиграть у «Реала» на «Уэмбли» и завоевать трофей.

Мы лидируем по числу сухих матчей в этом турнире. Нужно держать соперника как можно дальше от своих ворот. Мы не лучшим образом играли в сентябре, пропускали много голов, но сейчас мы совершенно другая команда. Мы показали, что готовы сражаться за трофей, - сказал специалист на пресс-конференции.