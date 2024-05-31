Шлоттербек: «Нападающие «Реала» создадут проблемы любому сопернику»

Защитник дортмундской «Боруссии» высказался перед финальным матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Напомним, встреча пройдёт в субботу на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Посмотрим, как мы будем обороняться завтра. Нападающие «Реала» очень хороши. Джуд Беллингем умеет все: у него отличный удар, превосходный дриблинг, удар головой. О крайних нападающих вы тоже все знаете. Они создадут проблемы любому сопернику в мире. Мы не можем остановить их в одиночку, только как команда, - цитирует футболиста «Боруссии» пресс-служба клуба.