Полузащитник «Боруссии»: «Мы не боимся «Реал»

Юлиан Брандт, полузащитник дортмундской «Боруссии», высказался перед финалом Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Напомним, встреча между «Боруссией» и «Реалом» пройдёт завтра и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Наш сезон в этой Лиге чемпионов заряжает нас уверенностью. Впереди последний соперник. Мы не боимся «Реал». Мы верим в себя и свои способности. Если бы было по-другому, мы могли просто остаться дома, - цитирует Брандта пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне Брандт провёл во всех турнирах 46 матчей, забил 10 голов и сделал 16 ассистов на партнёров.