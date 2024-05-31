Брандт: «Боруссия» старается воспринимать финал просто как очередной матч»

Юлиан Брандт, полузащитник дортмундской «Боруссии», высказался перед финалом Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Напомним, встреча между «Боруссией» и «Реалом» пройдёт завтра и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Мы стараемся сохранять спокойствие. Конечно, сейчас вокруг матча большой ажиотаж. Невозможно не обращать на это внимание. Ожидание и волнение - это нормально. Тем не менее, мы стараемся воспринимать этот финал просто как очередной матч, - цитирует немецкого футболиста пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне Брандт провёл во всех турнирах 46 матчей, забил 10 голов и сделал 16 ассистов на партнёров.