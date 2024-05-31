Защитник «Боруссии»: «Мы можем победить любого соперника в мире»

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек высказался перед завтрашним матчем с «Реалом».

Напомним, «Боруссия» и «Реал» поспорят за трофей Лиги чемпионов, встреча пройдёт в субботу и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Нам дважды удалось сохранить ворота «сухими» против «ПСЖ». Это просто фантастика! Теперь мы знаем, что можем победить любого соперника в мире. Если мы будем верить в это завтра, у нас будут хорошие шансы на победу, - цитирует футболиста дортмундской команды пресс-служба УЕФА.

Шлоттербек в этом сезоне провёл 47 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал пять ассистов.