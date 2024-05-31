Брандт: «Ройс и Кроос - громкие имена, которые говорят сами за себя»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт высказался о своих партнёрах по национальной сборной Германии Тони Кроосе и Марко Ройсе.

Напомним, Кроос, выступающий за «Реал», завтра проведёт свой последний матч в профессиональном футболе. Для игрока «Боруссии» Ройса завтрашняя встреча станет последней в футболе дортмундской команды.

- Мне довелось поиграть с обоими. Тони - абсолютная икона футбола, выдающийся игрок, который выиграл все. Марко - одна из причин, по которой я играю за «Боруссию». Он был для меня кумиром в детстве и подростковом возрасте. Тренироваться и играть с ним по-прежнему очень весело. Ройс и Кроос - громкие имена, которые говорят сами за себя, - цитирует футболиста «Боруссии» пресс-служба УЕФА.