Радченко: «Боруссия» может создать «Реалу» очень большие проблемы»

Дмитрий Радченко, в прошлом известный российский футболист, дал свой комментарий перед финалом Лиги чемпионов.

Напомним, «Реал» и дортмундская «Боруссия» поспорят за трофей главного клубного турнира, встреча пройдёт в субботу и стартует в 22:00 по московскому времени.

По словам Радченко, мадридский «Реал» является фаворитом, однако немецкий коллектив может преподнести сюрприз.

«Боруссия» может создать очень большие проблемы «Реалу» на контратаках. У них есть очень быстрые игроки. Думаю, так они и будут играть, - цитирует экс-игрока «Расинга» и «Зенита» Vprognoze.ru.