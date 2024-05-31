Ривалдо: «На Мбаппе оказывается давление – он перейдёт в команду, которая выиграет Лигу чемпионов»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо высказался о том, как переход в «Реал» форварда Килиана Мбаппе скажется на лидерах мадридской команды.

- Не думаю, что приход Мбаппе в «Реал» повредит Родриго или Винисиусу. Давление оказывается на Мбаппе, который перейдёт в команду, которая, скорее всего, выиграет Лигу чемпионов – титул, который он сам ещё не выигрывал, - сказал Ривалдо.

Напомним, ранее Мбаппе официально объявил о своём уходе из «ПСЖ». В СМИ сообщалось, что следующим клубом французского нападающего станет мадридский «Реал». Ожидается, что о трансфере «сливочные» объявят до начала чемпионата Европы-2024.