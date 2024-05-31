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Защитник «Реала» Начо высказался перед финалом Лиги чемпионов

31 Мая 2024 • 20:41 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
1 5.30 X 4.10 2 1.60
01.06 22:00

Начо, защитник мадридский команды, дал свой комментарий перед решающим матчем Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Напомним, финал турнира пройдёт в субботу, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

- Нас ждёт финал – это самый волнительный матч в сезоне. Но «Реал» уверен в своих силах, но, конечно, все мы люди и можем волноваться.

Нам больше нравится, когда мы ведём в счете, нежели когда отыгрываемся. Но умеем сражаться, даже если уступаем по ходу матча, - цитирует испанского футболиста пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне Начо провёл за мадридский коллектив 44 матча во всех сезонах и сделал один ассист.

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