Модрич не считает «Реал» фаворитом матча с «Боруссией»

Лука Модрич, хорватский хавбек «сливочных», высказался перед финальным матчем Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

По словам полузащитника, его команда не является фаворитом предстоящего матча.

Напомним, встреча пройдёт в Лондоне в субботу, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Я уверен, что эта игра будет не самой спокойной. Нас считают фаворитами, но это не так, шансы у клубов равные. «Боруссия» - отличная команда, они провели прекрасный сезон, - цитируют футболиста испанские СМИ.

В этом сезоне Модрич провёл 45 матчей, забил два гола и сделал восемь результативных передач на своих одноклубников.