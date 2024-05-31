Лунин или Куртуа: Анчелотти сделал выбор на финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто займёт место в воротах в решающем матче Лиги чемпионов против «Боруссии».

— Лунин приболел, но сейчас он чувствует себя неплохо. В завтрашнем матче он будет в запасе, а в рамке сыграет Куртуа, — цитирует Анчелотти Diario AS.

Завтра, 1 июня, мадридский «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией» в рамках финального матча Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в прошлом году одолел в финале «Интер».