Сёмин: «Реал» — фаворит, но фавориты не всегда побеждают

Известный тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос о фаворите финального матча Лиги чемпионов.

«Для меня «Реал» является фаворитом финала Лиги чемпионов. Это клуб, который очень много выигрывает», — заявил Сёмин «Чемпионату».

При этом специалист отметил, что в футболе не всегда побеждают фавориты, но для победы «Боруссия» должна подготовиться лучше «Реала».

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1 июня. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 22:00 по мск.

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