Семшов предположил, как «Боруссия» будет играть против «Реала»

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов высказался о решающем матче Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом».

Эксперт отметил, что в полуфинальных матчах против «ПСЖ» немецкий коллектив действовал дисциплинировано, за счет чего и одолел соперника.

«Думаю, что «Боруссия» отдаст инициативу «Реалу» и будет искать шансы впереди за счет контратак», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Финал Лиги чемпионов – 2023/24 «Боруссия» - «Реал» пройдет 1 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по мск.

Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».