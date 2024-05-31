Беллингем и Мбаппе вошли в сборную сезона

Эксперты авторитетного портала Goal составили символическую сборную сезона 2023/2024. В неё вошли такие футболисты:

Зоммер («Интер») – Салиба («Арсенал»), Хуммельс («Боруссия»), ван Дейк («Ливерпуль»), Фримпонг («Байер»), Родри («Манчестер Сити»), Беллингем («Реал»), Гримальдо («Байер»), Фоден («Манчестер Сити»), Мбаппе («ПСЖ»), Кейн («Бавария).

Отметим, что в эту символическую команду не попал форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

Отметим, что в субботу пройдёт финальный матч Лиги чемпионов. На «Уэмбли» главный клубный трофей континента разыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».