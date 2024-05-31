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Лига чемпионов

Беллингем и Мбаппе вошли в сборную сезона

31 Мая 2024 • 15:08 Комментировать

Эксперты авторитетного портала Goal составили символическую сборную сезона 2023/2024. В неё вошли такие футболисты:

Зоммер («Интер») – Салиба («Арсенал»), Хуммельс («Боруссия»), ван Дейк («Ливерпуль»), Фримпонг («Байер»), Родри («Манчестер Сити»), Беллингем («Реал»), Гримальдо («Байер»), Фоден («Манчестер Сити»), Мбаппе («ПСЖ»), Кейн («Бавария).

Отметим, что в эту символическую команду не попал форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

Отметим, что в субботу пройдёт финальный матч Лиги чемпионов. На «Уэмбли» главный клубный трофей континента разыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».

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Евро-Футбол.Ру,
Матс Хуммельс Виргил Ван Дейк Гарри Кейн Алехандро Гримальдо Килиан Мбаппе Фил Фоден Янн Зоммер Вильям Салиба Родри Эрнандес Жереми Фримпонг Джуд Беллингем ещё теги
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