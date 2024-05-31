Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о финале Лиги чемпионов.

- В финале Лиги чемпионов на чьей стороне будут ваши симпатии?

- Я нейтральный в этом плане, но для разнообразия буду на стороне немцев. Они когда-то выигрывали Лигу чемпионов, но это было давно. Так что пусть не «Реал», а кто-то новенький выиграет этот турнир.

- У «Боруссии» совсем мало шансов на победу?

- Да, шансов у немцев меньше. Но у «Аталанты» было, казалось, тоже мало шансов на выигрыш Лиги Европы. У «Байера» была длительная серия без поражений. А тут что-то не получилось. Как у «Динамо» в решающем матче за золото. «Байер» тоже не показал тех качеств, которых от него все ждали. Понятно, что завтра фаворитом будет «Реал», и он будет оказывать давление на ворота соперника. Но в этом случае можно и какую-то пенку пропустить.

- Допускаете такую вероятность?

- А почему нет? «Реал» может просто не успеть вернуться в защиту. В эту дырку может просочиться какой-то игрок и забить.

- Наверняка «Реал» постарается отодвинуть игру от своих ворот, чтобы избежать случайностей, типа рикошета.

- Понятно, что испанцы будут владеть мячом. Но будут ли они тратить свои силы на оборону, начиная уже со штрафной площади соперника? Или немцы постараются наказать «Реал», используя шансы на контратаках. Ведь игроки «Боруссии» могут заманить «Реал» к своей штрафной и потом отрезать эту кучу футболистов, выскочив на простор. Но для этого должны быть исполнители. Если их нет, тогда будет использован другой тактический вариант со скоростным выходом к воротам соперника нескольких футболистов. Тут уже от физики многое будет зависеть, чтобы заставить «Реал» бегать без мяча. А так, в поиске вариантов забить испанцы искуснее. И в такой игре у них больше шансов. Кроме того, команда, владеющая мячом, тоже устает и подсаживается, начинаются ошибки. На этом тоже можно поймать «Реал».

- Вы сказали, что «Реал» искуснее, но немцы будут более мотивированы, потому что более голодные до таких громких побед. Согласны?

- Люди, играющие в Лиге чемпионов, всегда мотивированы. Команды без мотивации могут и из группы не выйти. И потом, невозможно пресытиться победами в этом турнире. Это удел тех, кто уперся в свой потолок.

- Ждете крупный счет в этом матче?

- Все зависит от быстрого гола, неважно в такие ворота. Проигрывающая команда будет пытаться взвинтить темп, чтобы отыграться. Тут важно заранее подготовить футболистов к разным вариантам развития игры, чтобы от одного плана быстро перейти на другой. Не исключаю, что мы вообще не увидим голов в основное время, и все решится в серии пенальти.

Елена Григорьевская