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Лига чемпионов

Колыванов: «В финале Лиги чемпионов глупая ошибка может привести к трагедии» эксклюзив

31 Мая 2024 • 13:59 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
1 5.30 X 4.10 2 1.60
01.06 22:00

Футбольный эксперт Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на финал Лиги чемпионов.

- В финале Лиги чемпионов на чьей стороне будут ваши симпатии?

- Я болел за «Реал», еще когда там играл Зидан. Поэтому мои симпатии будут на стороне этой команды. Но в финале Лиги чемпионов все может произойти. По статусу, командному духу однозначно превосходство имеют мадридцы. Но «Боруссия» - непредсказуемая команда. В чемпионате она сыграла не лучшим образом, но в Лиге чемпионов – это крепкий орешек. Немцы умеют обороняться, выбегать из обороны. Поэтому «Реалу» будет непросто. Не думаю, что мадридцы будут играть с явным преимуществом. Все-таки в финале команды настраиваются. Какая-нибудь глупая ошибка может привести к трагедии.  Поэтому все серьезно настраиваются, нужна полнейшая концентрация во всех зонах. То, что «Реал» имеет высококлассных футболистов, которые индивидуально могут решить вопрос взятия чужих ворот, - это всем понятно.

- Не сыграет ли злую шутку с «Реалом» то, что футболисты испанского клуба считают себя заведомыми фаворитами?

- Бывает такое, когда команда, явно превосходящая соперника во многих компонентах, уступает. Но я надеюсь, «Реал» не будет той командой, которая расслабит «булки». Все-таки на финал Лиги чемпионов все футболисты настраиваются по-особенному. 

- Игру в одну калитку мы не увидим?

- «Реал» будет играть с преимуществом, но не думаю, что с таким, что до его ворот не дойдут.

- Чем «Боруссия» может удивить?

- Чтобы играть с «Реалом», надо быть внимательным со всеми звездами, которые умеют врываться и мяч принять, и обыграть. Ловкие ребята, что сказать. У них очень высокий процент индивидуального мастерства. Если они будут вдвоем - втроем перекрывать зоны, успевать возвращаться назад, то вскрыть оборону будет непросто. Уже многие команды прогорели на этом, играя против «Боруссии».

- Не считаете, что немцы будут более мотивированными, потому что в «Реале» вся команда несколько раз уже выигрывала Лигу чемпионов?

- Лига чемпионов – это как чемпионат мира. Здесь выигрывал ты ее или нет, идет жесточайший настрой. Я читал, что мадридцы серьезно настраиваются на матч и хотят его выиграть. Никаких поблажек в тренировках они себе не давали. Анчелотти сказал, что он видит, как команда готовится, как она хочет победить.

- Ждете много голов?

- Я надеюсь, что игра будет красивая. Пусть будет много голов. Я люблю, когда забивают мячи.

Елена Григорьевская

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