Семак рассказал, будет ли за кого-то болеть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом».

— Финал Лиги чемпионов? Буду смотреть, болеть за красивый футбол. Предпочтений в этой паре у меня нет, — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Финальный поединок Лиги чемпионов – 2023/24 «Боруссия» - «Реал» пройдет завтра, 1 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

Напомним, действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».