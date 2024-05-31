​Эксперты оценили шансы «Боруссии» обыграть «Реал» в финале Лиги чемпионов

Эксперты букмекерских контор подготовили прогноз на предстоящий финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид. Матч состоится 1 июня 2024 года, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор «Боруссия» одержит победу в основное время матча с вероятностью в 17,8%, победа «Реала» оценена в 59,4%, ничейный исход в основное время возможен с вероятностью в 22,8%.

Итоговая победа «Боруссии» – 27,1%, а вот победа мадридского клуба – 72,9%.

Бесплатная трансляция матча «Боруссии» – «Реал» состоится на нашем спортивном портале.