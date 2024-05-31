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Хабиб не приедет на финал «Реал» - «Боруссия» - названа важная причина

31 Мая 2024 • 09:43 Комментировать

Легенда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который является болельщиком мадридского «Реала», пропустит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев.

«Хабиб сказал, что из-за моего боя не попадает на финал ЛЧ. Я ответил, что финал ЛЧ бывает каждый год, а бой Махачев - Порье - раз в жизни», - передает слова российского спортсмена «Матч ТВ».

Финальный матч «Реала» и «Боруссии» состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завтра, 1 июня. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев ещё теги
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