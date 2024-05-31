Булыкин рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов

Экс-игрок московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о финальном матче Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

«Реал» - фаворит, но в таких матчах случаются разные моменты. И здесь тоже может случиться что-то неожиданное. Но «Реал» с помощью своей магии выиграет очередную Лигу чемпионов», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.

Финальный матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Стартовый свисток главного судьи встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.