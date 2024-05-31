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Лига чемпионов

Булыкин рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов

31 Мая 2024 • 09:37 Комментировать (1)

Экс-игрок московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о финальном матче Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

«Реал» - фаворит, но в таких матчах случаются разные моменты. И здесь тоже может случиться что-то неожиданное. Но «Реал» с помощью своей магии выиграет очередную Лигу чемпионов», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.

Финальный матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Стартовый свисток главного судьи встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Дмитрий Булыкин ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
31 Мая 2024 в 09:53
Булыкин не стал оригинальничать, т.к. опасно потерять авторитет.
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