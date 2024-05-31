Санчо рассказал, что думает о предстоящем финале с «Реалом»

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо побеседовал с журналистами в преддверии финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Матч состоится в субботу на английском «Уэмбли». Для арендованного у «Манчестер Юнайтед» Санчо этот поединок может стать последним в составе «шмелей» – его будущее остаётся неопределённым.

«В детстве все мечтают участвовать в таких матчах. Для меня это сбывшаяся мечта, а тот факт, что нашим соперником будет «Реал», делает игру ещё более интересной. Такие матчи я люблю больше всего.

История «Реала» говорит сама за себя. В этой команде выступают мои хорошие друзья – Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. После их матча с «Баварией» я сказал им «увидимся в финале», – поведал в интервью TNT Sports Санчо.