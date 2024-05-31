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Лига чемпионов

Роналду – лидер Лиги чемпионов по голам со штрафных за последние 20 лет, Месси – третий

31 Мая 2024 • 01:26 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Наср Эр-Рияд
1 1.97 X 3.65 2 3.35
Через 18 ч. 50 мин.

Криштиану Роналду возглавляет рейтинг лучших исполнителей штрафных ударов в Лиге чемпионов.

Португалец, выступавший за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус», 12 раз поразил ворота соперников ударом со штрафного в Лиге чемпионов, сообщает Opta. Это лучший показатель среди всех игроков за последние 20 лет. Вторую строчку в рейтинге занимает знаменитый мастер стандартов Жуниньо Пернамбукано, игравший в «Лионе» (10 голов). Третью позицию делят Лионель Месси, Неймар и Андреа Пирло – по пять голов.

Напомним, что Криштиану Роналду с начала 2023 года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Андреа Пирло Неймар Жуниньо Пернамбукано ещё теги

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