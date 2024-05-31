Беллингем: «Финал Лиги чемпионов в Англии – сказочное завершение великого сезона»

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем сыграет в финале Лиги чемпионов у себя на родине.

Финальный поединок против дортмундской «Боруссии» пройдёт на «Уэмбли» 1 июня.

«Вернуться в Англию и провести там такой важный матч – это сказочное завершение великого сезона. Рядом будет ещё больше членов семьи, и это прекрасное ощущение», – передаёт Madrid Zone слова из интервью 20-летнего полузащитника.

Джуд Беллингем выступает за «Реал» с лета прошлого года. Прежде англичанин представлял цвета «Боруссии», против которой сыграет в субботу в главном матче евросезона.

Матч «Реал» – «Боруссия» стартует в 22:00 по московскому времени.