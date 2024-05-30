Джо Коул прогнозирует победу «Боруссии» над «Реалом» в финале Лиги чемпионов

Знаменитый английский экс-футболист Джо Коул поделился своим прогнозом на предстоящий финал Лиги чемпионов.

В решающей встрече, которая пройдёт 1 июня, сойдутся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Команда Карло Анчелотти считается явным фаворитом матча, однако Коул считает, что «шмели» смогут преподнести сюрприз: «Думаю, «Боруссия» выиграет в финале со счётом 2:1», – заявил в эфире TNT Sports экс-игрок «Вест Хэма», «Челси» и «Ливерпуля».

Поединок «Реал» – «Боруссия» стартует в 22:00 по московскому времени. «Сливочные» могут стать 15-кратными победителями турнира, в то время как «Боруссия» добивалась триумфа однажды.