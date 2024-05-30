Беллингем назвал свой любимый финал Лиги чемпионов

Джуд Беллингем поделился воспоминаниями о своём любимом финале Лиги чемпионов.

В субботу 20-летний полузащитник мадридского «Реала» сам примет участие в финальном поединке самого престижного клубного евротурнира – соперником будет дортмундская «Боруссия».

«Мой любимый финал? Это был английский финал [«Манчестер Юнайтед» – «Челси», 2008 год]. Тогда я только начинал увлекаться футболом, и этот матч был очень напряжённым. Также, конечно, я помню все недавние финалы с участием «Реала», – цитирует Madrid Zone Беллингема.

Напомним, что победителем розыгрыша-2007/08 стал «Манчестер Юнайтед», обыгравший «Челси» в серии послематчевых пенальти.