Беллингем рассказал, нервничает ли перед финалом Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился своими ощущениями в преддверии финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Королевский клуб» может стать победителем самого престижного еврокубка в 15-й раз в истории, в то время как для Беллингема, проводящего дебютный сезон в Мадриде, это первый финал в карьере. Встреча пройдёт 1 июня на «Уэмбли».

«Сейчас я чувствую волнение, хочу просто выйти на поле и сыграть. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом, ведь это мой первый финал Лиги чемпионов», – приводят испанские СМИ слова 20-летнего футболиста, перешедшего в «Реал» как раз из «Боруссии».