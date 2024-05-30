Селюк – о финале Лиги чемпионов: «На то он и финал, в нём может быть всё, что угодно»

Известный агент Дмитрий Селюк в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. В нём, напомним, в грядущую субботу дортмундская «Боруссия» сыграет в Лондоне на «Уэмбли» против мадридского «Реала».

«Финал на то и финал. Может произойти всё, что угодно. В рамках одной игры фаворит может и проиграть, это же не серия. «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом, а Кубок за это время так и не выиграл. «Боруссия» может собраться и показать характер. Конечно, «Реал» – фаворит. Тут двух мнений быть не может. Но, как говорил Гарри Линекер, играют в футбол все, а выигрывают немцы. Дортмунд более мотивирован. В «Реале» вся команда несколько раз уже выигрывала ЛЧ. Шансы на победу – 60 на 40 в пользу «Реала», – сказал Селюк нашему корреспонденту.

Текстовую трансляцию главного матча Лиги чемпионов проведёт наш портал.