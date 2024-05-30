Силкин: «Реал» будет считать себя фаворитом, а это может не очень хорошо сказаться на результате»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

— У «Боруссии» совсем нет шансов на победу?

— Понятно, что у них мало шансов. Все пророчат победу «Реалу». Но немцы будут играть на пределах своих возможностей. Если Мадрид быстро забьет, то у него должно все получиться. Но если нет, то все может и до овертаймов дойти.

— Но кто фаворит?

— «Реал» – фаворит. Все об этом пишут, но футболисты это читают. Представляете, что творится у них в голове? Мадридцы заведомо будут считать себя фаворитами, а это может не очень хорошо сказаться на результате.

— Какой характер игры вы ожидаете?

— «Реал» отодвинет игру от своих ворот, чтобы избежать случайностей. И будут атаковать.

1 июня «Боруссия» и «Реал» сойдутся в финальном матче Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по мск.