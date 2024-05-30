Беллингем назвал лучший гол в истории Лиги чемпионов

Лидер мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, какой гол считает лучшим за всю историю Лиги чемпионов.

В субботу «сливочные» могут в 15-й раз стать победителями турнира – в финале предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией». В преддверии встречи Беллингем дал интервью, в котором назвал свой любимый гол в самом престижном еврокубке.

«Думаю, это гол Бэйла в финале против «Ливерпуля», когда он забил ударом через себя. Это было невероятно», – цитирует Madrid Xtra 20-летнего англичанина.

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 «Ливерпуль» уступил «Реалу» (1:3), а Гарет Бэйл стал автором дубля.