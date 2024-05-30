Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о сильных сторонах своей бывшей команды – дортмундской «Боруссии».

Англичанину в составе «сливочных» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионом против «шмелей», за которых он выступал до переезда в Мадрид. Встреча состоится 1 июня.

«О каких опасностях «Боруссии» следует знать «Реалу»? Это очень быстрая команда, очень динамичная, в ней есть индивидуально одарённые игроки. В этом сезоне «Боруссия» отлично защищается в своей штрафной, но мы должны опираться на свои сильные стороны», – передаёт Madrid Zone слова Беллингема.

Поединок «Реала» против «Боруссии» стартует в 22:00 по московскому времени.