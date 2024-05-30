Масалитин: Не скажу, что у «Боруссии» маленькие шансы на победу в матче с «Реалом»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

— У «Боруссии» совсем маленькие шансы на победу?

— Не скажу. Та же «Боруссия» в матче с «Атлетико» не создала явных моментов, но в итоге вышла в следующую стадию. 85 минут немцы сидели у своих ворот, а в последнюю пятиминутку все повернулись с ног на голову. У команды есть характер. Просто так в финал не выходят. Вот АПЛ – сильнейшая лига мира, но в итоге в еврокубковых финалах нет английских команд. А «Байер» в финале ЛЕ, Дортмунд – в финале ЛЧ. Вот тебе немецкий футбол. В одной игре может произойти все. Удалится кто-нибудь у «Реала» и все.

— Но «Реал» все равно фаворит?

— Да, мадридцы фавориты на победу. Сто процентов. Знают, как играть в Лиге чемпионов. Тем более, в решающих матчах. Поражение для «Реала» будет очень болезненным.

Финальный матч Лиги чемпионов «Боруссия» - «Реал» состоится 1 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.