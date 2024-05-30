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Винисиус назвал гол Роналду в ворота «Ювентуса» лучшим в истории Лиги чемпионов

30 Мая 2024 • 19:06 Комментировать

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о лучшем голе в истории Лиги чемпионов.

В видеодневнике мадридского клуба Винисиус заявил: «Гол Роналду через себя в ворота «Ювентуса» - лучший гол в истории Лиги чемпионов, который я когда-либо видел».

В 2018 году состоялся тот самый матч между «Ювентусом» и «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. На 63-й минуте после подачи Дани Карвахаля форвард «Реала» Криштиану Роналду пробил «ножницами» через себя после чего весь стадион встал и начал аплодировать португальцу.  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Лига Чемпионов Винисиус Жуниор ещё теги
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