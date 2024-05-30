Звезда «Реала» Родриго: «Мы знали, что «Манчестер Сити» лучше нас»

Нападающий «Реала» Родриго отметил высокий уровень «Манчестер Сити». Как известно, мадридцы прошли «горожан» в четвертьфинале Лиги чемпионов по пенальти после двух ничьих (3:3, 1:1).

«Честно говоря, мы знали, что «Манчестер Сити» лучше нас. Для меня это лучшая команда в мире, они показывают лучший футбол. Самый сложный соперник вылетел, но это не значит, что дальше будет легко. Там было очень сложно против «Баварии», и то же самое будет против «Боруссии», - цитирует Родриго GQ.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссии» пройдёт в субботу, 1 июня, на стадионе «Уэмбли».